Київський забудовник, якого екстрадували з Іспанії, постане перед судом

Обвинувачений у співучасті з іншими особами придбав частки у статутних капіталах низки підприємств, за допомогою яких злочинне угруповання самовільно захопило земельні ділянки під будівництво 40 об’єктів.

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Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо столичного забудовника, який розтратив чуже майно в особливо великих розмірах та вчинила службове підроблення. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що обвинувачений у співучасті з іншими особами у 2004 – 2013 роках придбав частки у статутних капіталах низки підприємств, за допомогою яких злочинне угруповання самовільно захопило земельні ділянки під будівництво 40 об’єктів, яке здійснювалося без відповідних дозвільних документів та поєднане з розтратою ввіреного їм чужого майна.

«З метою подальшої реалізації майнових прав на житлові та нежитлові приміщення причетні особи розтратили чуже майно, а саме: під виглядом реконструкції знесли нежитлове приміщення, яке перебувало на балансі одного з Державних підприємств, та звели на його місці багатоповерховий житловий комплекс. Цими діями причинено шкоду на загальну суму понад 2,6 млн грн», - заявили у ОГП.

У березні на підставі запиту Офісу Генпрокурора компетентними органами Королівства Іспанія причетну особу видано в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності.

У ОГП додали, що забудовник обвинувачуються у розтраті ввіреного йому чужого майна в особливо великих розмірах та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки.

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