Киевский застройщик, которого экстрадировали из Испании, предстанет перед судом

Обвиняемый совместно с другими лицами приобрел доли в уставных капиталах ряда предприятий, с помощью которых преступная группировка самовольно захватила земельные участки под строительство 40 объектов.

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Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении столичного застройщика, который присвоил чужое имущество в особо крупных размерах и совершил служебную подделку. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Указывается, что обвиняемый в соучастии с другими лицами в 2004–2013 годах приобрел доли в уставных капиталах ряда предприятий, с помощью которых преступная группа самовольно захватила земельные участки под строительство 40 объектов, которое велось без соответствующих разрешительных документов и сопровождалось растратой вверенного им чужого имущества.

«С целью дальнейшей реализации имущественных прав на жилые и нежилые помещения причастные лица присвоили чужое имущество, а именно: под видом реконструкции снесли нежилое помещение, которое находилось на балансе одного из государственных предприятий, и построили на его месте многоэтажный жилой комплекс. Этими действиями нанесен ущерб на общую сумму свыше 2,6 млн грн», — заявили в ОГП.

В марте, на основании запроса Офиса Генерального прокурора, компетентные органы Королевства Испания выдали причастное лицо Украине для привлечения к уголовной ответственности.

В ОГП добавили, что застройщик обвиняется в растрате вверенного ему чужого имущества в особо крупных размерах и служебной подделке, повлекшей тяжкие последствия.

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