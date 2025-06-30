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Владимир Зеленский принял участие в церемонии принесения присяги десяти судей, фото

20:05, 30 июня 2025
30 июня в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского состоялась церемония принесения присяги судьями, впервые назначенными на должность.
Владимир Зеленский принял участие в церемонии принесения присяги десяти судей, фото
Фото: supreme.court.gov.ua
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В присутствии Президента Украины Владимира Зеленского десять новоназначенных судей принесли присягу. Девять из них — судьи местных общих судов и еще один — местного хозяйственного. Об этом сообщил официальный сайт Главы государства.

Среди новоназначенных судей — представители разных регионов Украины: двое из Львовской области и по одному из Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Харьковской и Черкасской областей.

«От решений каждого в государстве сейчас зависит очень многое. Особенно — от тех, кто работает во имя справедливости. Именно на справедливость должны работать украинские судьи», — подчеркнул Президент.

Торжественная церемония состоялась при участии Председателя Верховного Суда Станислава Кравченко, заместителя руководителя Офиса Президента Ирины Мудрой, председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Дениса Маслова и председателя Высшей квалификационной комиссии судей Андрея Пасечника.

Принесение присяги является одним из обязательных элементов вступления в полномочия судьи. Только после принесения присяги, зачисления в штат суда и прохождения начальной подготовки судья может осуществлять правосудие.

 Фото: supreme.court.gov.ua

Ранее Владимир Зеленский подписал указы о назначении 23 судей.

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суд судья Владимир Зеленский

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