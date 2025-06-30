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Володимир Зеленський узяв участь в церемонії складення присяги десяти суддів, фото

20:05, 30 червня 2025
30 червня у присутності Президента України Володимира Зеленського відбулася церемонія складення присяги суддями, вперше призначеними на посаду.
Володимир Зеленський узяв участь в церемонії складення присяги десяти суддів, фото
Фото: supreme.court.gov.ua
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У присутності Президента України Володимира Зеленського десять новопризначених суддів склали присягу. Девʼять із них – судді місцевих загальних судів і ще один – місцевого господарського. Про це повідомив офіційний сайт Глави держави.

Серед новопризначених суддів – представники різних регіонів України: двоє зі Львівщини та по одному з Київщини, Житомирщини, Дніпровщини, Донеччини, Запоріжжя, Івано-Франківщини, Харківщини та Черкащини.

«Від рішень кожного в державі зараз залежить дуже немало. Особливо від тих, хто працює на справедливість. Саме на справедливість мають працювати українські судді», – підкреслив Президент.

Урочиста церемонія відбулася за участю голови Верховного Суду Станіслава Кравченка, заступника керівника Офісу Президента Ірини Мудрої, голови Комітету ВР з питань правової політики Дениса Маслова та голови ВККС Андрія Пасічника.

Складення присяги є одним з обовʼязкових елементів набуття повноважень судді. Лише після складення присяги, зарахування у штат суду та проходження початкової підготовки суддя може здійснювати правосуддя.

 Фото: supreme.court.gov.ua

Раніше Володимир Зеленський підписав укази про призначення 23 суддів.

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суд суддя Володимир Зеленський

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