Кабмін планує «відв’язати» розміри посадових окладів у держорганах від прожиткового мінімуму

Уряд планує спільно з парламентом реалізувати ідею про «відв’язку» посадових окладів від прожиткового мінімуму.

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Ідею, про яку неодноразово згадувала голова соціального Комітету Верховної Ради Галина Третьякова, планують реалізувати. Йдеться про «відв’язку» посадових окладів у державних органах від прожиткового мінімуму.

Відповідний намір зафіксовано у Бюджетній декларації на 2026-2028 роки, яку уряд схвалив постановою №774.

«Верховна Рада та Уряд будуть спрямовувати зусилля на «відв’язку» розмірів посадових окладів від розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема для працівників державних органів» – йдеться у документі.

Нагадаємо, восени 2024 року міністр соцполітики Оксана Жолнович закликала депутатів повернутися до законопроекту 3515, яким планується відв'язати «мінімалку» від прожиткового мінімуму та запровадити оподаткування для домогосподарств.

«Збільшення розміру прожиткового мінімуму призводить до необхідності проведення автоматичного перерахунку заробітної плати працівників бюджетної сфери та пошуку додаткових видатків бюджетів», - наголошується в пояснювальній записці.

Нагадаємо, 2 червня 2021 року законопроект 3515 було прийнято в першому читанні, але далі він не рухався. Як пояснювала тоді автор законопроекту Галина Третьякова, це потрібно тому, що коли Рада та бюджет хочуть підняти прожитковий мінімум, то одночасно піднімаються й заробітні плати. «Тому коли ми піднімаємо прожитковий мінімум, зростають зарплати. У нас сьогодні фінансова пастка. Ми не можемо збільшувати прожитковий мінімум, оскільки є така прив'язка. Держава сьогодні не може собі цього дозволити», – пояснювала тоді Третьякова.

Про те, що у парламентському комітеті з питань організації державної влади будуть готувати новий закон, яким зарплати державних службовців планують відв’язати від прожиткового мінімуму, у березні 2025 році казав і член Комітету, народний депутат від фракції «Слуга народу» Віталій Безгін.

Так, він наголосив, що зараз усі зарплати держслужбовців «прив’язані» до прожиткового мінімуму. «Це потрібно змінювати, адже зростання соцвиплат для вразливих категорій громадян не повинно автоматично тягнути за собою підвищення зарплат тим, хто почувається досить комфортно» – підкреслив Безгін.

Нагадаємо, бюджетна декларація передбачає, що «звичайний» прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2026 році Мінфін пропонує дещо – на 260 грн – збільшити:

у 2026 році – 3288 грн

у 2027 році – 3482 грн

у 2028 – 3667 грн

Водночас розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів залишається на рівні 2025 року.

Тобто, на рівні 2102 грн.

Мінімальну зарплату уряд пропонує наступну:

з 1 січня 2026 року – у розмірі 8 688 грн;

з 1 січня 2027 року – 9374 грн;

з 1 січня 2028 року – 10 059 грн.

Посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

з 1 січня 2026 р. в розмірі 3 470 гривень;

з 1 січня 2027 р. в розмірі 3 744 гривні;

з 1 січня 2028 р. в розмірі 4 018 гривень.

Автор: Наталя Мамченко

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