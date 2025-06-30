В Резерв+ запустили бета-тестирование оплаты штрафов, – Екатерина Черногоренко

Началось бета-тестирование онлайн-оплаты штрафов в приложении Резерв+.

Фото: mukachevo.net

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В приложении Резерв+ запустили бета-тестирование функции оплаты штрафов. Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

«Все, кто успевает сделать это вовремя — оплачивают только половину штрафа. 8500 гривен. Без очередей. Без визита в ТЦК.

Это касается тех, кто не уточнил свои данные до 16.07.2024. Потому что именно такой и должна быть цифровая сервисная держава», — заявила она.

Также Екатерина Черногоренко добавила, что чтобы присоединиться к тестированию, необходимо заполнить форму.

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