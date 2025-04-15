Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Роботодавців, які цькують працівників, чекають перевірки і штрафи до 3400 грн – Рада прийняла закон

14:01, 15 квітня 2025
Верховна Рада скасувала заборону на проведення перевірок і штрафи для роботодавців у разі вчинення мобінгу щодо працівників.
Роботодавців, які цькують працівників, чекають перевірки і штрафи до 3400 грн – Рада прийняла закон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Роботодавців почнуть перевіряти за вчинення цькування стосовно працівників. На час воєнного стану була встановлена відповідна заборона, однак Верховна Рада 15 квітня прийняла в цілому як закон законопроект 11044, яким скасувала цю заборону.

Нагадаємо, що 23 грудня 2022 року набув сили закон про внесення змін до КУпАП, за яким вчинення мобінгу (цькування) працівника тягне за собою накладення штрафу на громадян від 850 до 1700 грн або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин і накладення штрафу на фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю, посадових осіб – від 1700 грн до 3400 грн або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин.

Проект 11044 було розроблено, зокрема, у зв’язку зі зростанням кількості звернень щодо вчинення мобінгу до Державної служби з питань праці. Як пояснює автор законопроекту, народний депутат Юлія Гришина, вона неодноразово наголошувала на необхідності розблокування проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за заявою працівника або профспілки з питань вчинення мобінгу під час дії правового режиму воєнного стану.

Мобінг полягає в порушенні прав людини безпосередньо в трудових відносинах, яке проявляється шляхом психологічного, економічного тиску задля приниження людини, задля доведення її до звільнення тощо.

Співавтор законопроекту, голова Комітету Галина Третьякова також повідомила про сотні поданих скарг щодо мобінгу на робочому місці.

Отже, прийнятим законом ч. 1 статті 16 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року № 2136-IX викладено у наступній редакції.

У період дії воєнного стану Держпраці та його територіальні органи можуть здійснювати за заявою працівника або профспілки позапланові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання та фізичними особами, які використовують найману працю, в частині додержання вимог цього Закону, а також з питань виявлення неоформлених трудових відносин, вчинення мобінгу (цькування) та законності припинення трудових договорів.

Позапланові заходи державного нагляду (контролю) з питань вчинення мобінгу (цькування) не можуть здійснюватися одночасно з позаплановими заходами державного нагляду (контролю) з будь-яких інших питань.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховна Рада України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила законопроект про запровадження бази даних про внутрішньо переміщених осіб

Парламент прийняв за основу законопроект про запровадження Бази даних про внутрішньо переміщених осіб, яка створюється з метою обліку та верифікації.

Дистанційна сплата штрафів ТЦК зі знижками через Резерв+ запрацює лише влітку – Міноборони

Закон підписано, але оплатити штраф за порушення військового обліку з 50% знижкою у Резерв+ можна буде не раніше літа.

Майже 44% суддів, які хочуть перевестися в інші суди, стали суддями менше 5 років тому – ВККС

При цьому 120 суддів, які бажають перевестися в інші суди, стали суддями лише у минулому році.

РНБО доручать вести перелік держав-спонсорів тероризму – Рада схвалила законопроект про обмеження юрисдикційного імунітету іноземних держав

Верховна Рада прийняла за основу законопроект про межі юрисдикційного імунітету іноземних держав, яким пропонується розширити повноваження РНБО – вона зможе включати і виключати держави з переліку спонсорів тероризму.

Батальйони «Шквал» під шквалом судових вироків – як і за що судять військовослужбовців з числа колишніх засуджених

До колишніх засуджених виникають претензії за СЗЧ, непокору та рецидив злочинів, а самі військовослужбовці підрозділів «Шквал» розповідають про байдужість командування до їх проблем.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео