«Робота» в лісі – киянка ледь вижила після нападу залицяльника

У Києві чоловік поранив жінку ножем через відмову у залицянні – його затримано.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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У столиці поліцейські затримали 61-річного чоловіка, який напав із ножем на знайому жінку після того, як вона відмовилася від його залицянь. Про це повідомила поліція Києва.

Інцидент стався у лісовому масиві неподалік проспекту Литовського. Саме там перехожий — військовий — побачив жінку з численними ножовими пораненнями і викликав поліцію та «швидку». Потерпілу у важкому стані госпіталізували.

Як встановили правоохоронці, чоловік запропонував 37-річній знайомій допомогти з працевлаштуванням. Він переконав її, що потрібно особисто зустрітися з роботодавцем, і запросив на зустріч. По дорозі до «роботодавця» зловмисник повів жінку в ліс, де почав залицятися до неї. Коли почув відмову — розлютився і вдарив її ножем кілька разів у груди та живіт. Після нападу втік, залишивши постраждалу без допомоги.

Жінці вдалося самостійно дістатися до дороги, де її помітив військовий. Того ж дня оперативники встановили особу нападника і затримали його згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Виявилося, що чоловік раніше вже був засуджений за тяжкі злочини.

Слідчі за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ — замах на умисне вбивство. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Нападнику загрожує до 15 років позбавлення волі.

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