У Нацгвардії створили два нові корпуси – їх очолили командири «Азову» та «Хартії»

Йдеться про командира 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» полковника Дениса Прокопенка (Редіс) та командира 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія» полковника Ігоря Оболєнського (Корнет).

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Командири «Азову» та «Хартії» очолили два новостворені корпуси Національної гвардії України. Про повідомив Командувач Національної гвардії Олександр Півненко, пише Інтерфакс-Україна.

Йдеться про командира 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» полковника Дениса Прокопенка (Редіс) та командира 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія» полковника Ігоря Оболєнського (Корнет).

«Національна гвардія створила два корпуси, це частина загальної реформи, у рамках якої Збройні Сили України переходять від тимчасових органів управління військами – оперативно-тактичних угруповань і тактичних груп до корпусної системи», – зазначив Олександр Півненко.

За його словами, для більш ефективного виконання задач необхідно, щоб командир корпусу був безпосереднім керівником для своїх підрозділів, знав командирів бригад, а вони його. Знав і розумів стан справ і специфіку своїх підрозділів, наявних сил і засобів.

«Тобто, аби командир корпусу за рахунок своїх підрозділів, що є у нього в підпорядкуванні, діяв на передовій «єдиним фронтом». Нероздільним. Це часто було однією із проблем та основних викликів в питання налагодження взаємодії. Бо коли одна бригада в одному місці, друга – в іншому, дуже важко здійснювати управління», – зазначив Командувач Національної гвардії.

«Наші бригади мають значний досвід, командири досвідчені і користуються авторитетом не тільки в Нацгвардії, а й у Збройних Силах», – наголосив він.

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