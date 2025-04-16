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На Житомирщині позбавили волі водія, який у стані алкогольного сп'яніння на смерть збив жінку

10:48, 16 квітня 2025
Обвинувачений визнав свою провину, пояснивши, що не помітив жінку на дорозі через засліплення сонцем і випив літр пива перед поїздкою.
На Житомирщині позбавили волі водія, який у стані алкогольного сп'яніння на смерть збив жінку
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Бердичівський міськрайонний суд ухвалив вирок водієві, якого визнав винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої та призначив покарання -  5 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на такий самий строк. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Також суд частково задовільнив цивільні позови двох потерпілих у справі, яким обвинувачений має сплатити сумарно понад 300 тис. грн моральної та понад 10 тис. грн матеріальної шкоди, а також по 20 тис. грн витрат на правову допомогу. 

Під час судового розгляду суд встановив, що 20 червня 2024 року водій «Chevrolet Aveo» у Бердичеві порушив правила безпеки дорожнього руху, не відреагував на зміну дорожньої обстановки та скоїв наїзд на жінку-пішохода, яка перетинала проїзну частину поза пішохідним переходом. Унаслідок отриманих травм потерпіла померла.

Наданими суду доказами встановлено, що на момент ДТП водій перебував у стані алкогольного сп’яніння: у його крові виявлено майже 1 проміле алкоголю.

Обвинувачений повністю визнав свою вину та пояснив, що не помітив жінку на дорозі, так як його засліпило сонце. Перед тим, як сісти за кермо, випив літр пива. Про скоєне шкодує та просив вибачення у потерпілих.

Вони ж просили суд покарати обвинуваченого якомога суворіше. Суд врахував їхню позицію, призначаючи міру покарання, а також ступінь тяжкості скоєного злочину, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, має на утриманні малолітню дитину, волонтерить.

Також суд узяв до уваги і той факт, що потерпіла теж порушила ПДР: переходила дорогу з чотирма смугами для руху поза пішохідним переходом, не впевнившись у відсутності небезпеки. 

Вирок ще не набув чинності та може бути оскаржений (справа № 274/5971/24).

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