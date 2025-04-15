Суд покарав матір неповнолітньої за лайку і російські треки в TikTok

Матір оштрафували через дії доньки в соцмережі.

Фото: AFP

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Стрийський міськрайонний суд Львівської області у справі № 456/1619/25 визнав матір неповнолітньої винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків. Причиною стало те, що її донька публікувала в TikTok відео з російським контентом і нецензурною лексикою.

Суд постановив стягнути з жінки 850 гривень штрафу та 605 гривень судового збору. Відповідна постанова оприлюднена в реєстрі судових рішень у квітні 2025 року.

Зазначається, що інцидент стався на початку березня. У своїх відео дівчина використовувала аудіо російського походження та вживала ненормативну лексику. У постанові вказано, що подібні дії «підривають національно-патріотичний дух громадян та учасників освітнього процесу» і свідчать про неповагу до державної мови.

На матір підлітка, Ірину Наумову, поліція склала адміністративний протокол за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей). На засідання суду жінка не з’явилася і причину відсутності не пояснила.

Постанову можна оскаржити в установленому порядку.

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