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РНБО доручать вести перелік держав-спонсорів тероризму – Рада схвалила законопроект про обмеження юрисдикційного імунітету іноземних держав

15:30, 15 квітня 2025
Верховна Рада прийняла за основу законопроект про межі юрисдикційного імунітету іноземних держав, яким пропонується розширити повноваження РНБО – вона зможе включати і виключати держави з переліку спонсорів тероризму.
РНБО доручать вести перелік держав-спонсорів тероризму – Рада схвалила законопроект про обмеження юрисдикційного імунітету іноземних держав
Фото: rada.gov.ua
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Верховна Рада прийняла в першому читанні доопрацьований законопроект про юрисдикційні імунітети іноземних держав та їх майна 7520-д. Його 7 березня зареєструвала група депутатів-членів Комітету з питань правової політики на чолі з Денисом Масловим.

Серед іншого, законопроектом пропонується внести зміни до закону про Раду національної безпеки і оборони і надати РНБО повноваження приймати рішення про включення і виключення іноземної держави з Переліку держав-спонсорів тероризму.

Згідно з проектом рішення про включення держави до Переліку держав-спонсорів тероризму або виключення з такого Переліку приймається РНБО за пропозицією Кабміну, МЗС або СБУ і вводиться в дію Указом Президента.

Щодо держав, включених до Переліку держав-спонсорів тероризму, та їх юридичних та фізичних осіб застосовуються такі заходи:

  • заборона міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, що підпадають під дію державного експортного контролю;
  • встановлення суб’єктами первинного фінансового моніторингу високого ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин), стосовно клієнтів з держав, включених до Переліку держав-спонсорів тероризму;
  • заборона надання Україною позик і економічної допомоги державам, включеним до Переліку держав-спонсорів тероризму, а також одержання Україною від таких держав, їх банків і фінансових організацій позик;
  • обмеження передачі технологій, прав інтелектуальної власності, ноу-хау, прав на промислові зразки.

Держави, включені до Переліку, не користуються суверенними імунітетами щодо позовів про відшкодування моральної та майнової шкоди, завданої терористичним актом або терористичною діяльністю відповідно до Закону «Про юрисдикційні імунітети іноземних держав та їх майна»

Законопроект передбачає, що іноземна держава, яка у будь-який час була визнана державою-спонсором тероризму згідно із законодавством України, не користується судовим імунітетом та суд може розглядати справи щодо такої держави у спорах про відшкодування шкоди життю і здоров’ю, моральної або майнової шкоди, завданої терористичним актом або терористичною діяльністю, в тому числі через пряме або непряме фінансування осіб, які вчинили такий акт, якщо:

  • такий акт мав місце повністю або частково, або його наслідки мали місце повністю або частково на території України; та
  • фізичні або юридичні особи або інші утворення без статусу юридичної особи, які зазнали шкоди внаслідок такого акту, на момент його здійснення є громадянами України або мають місце проживання в Україні, або зареєстровані чи іншим чином створені згідно із законодавством України.

Щодо спорів, зазначених вище, іноземна держава та її майно не користуються імунітетом від вжиття заходів, а саме від арешту на майно іноземної держави та застосування інших заходів забезпечення позову проти іноземної держави або її майна, а також примусового виконання рішення.

У Законі «Про боротьбу із тероризмом» буде встановлено, що держава-спонсор тероризму - іноземна держава, яка прямо чи опосередковано надала або надає матеріальну та іншу допомогу вчиненню терористичного акту та/або здійсненню терористичної діяльності, в тому числі через пряме або непряме фінансування осіб, які вчинили такий акт та/або здійснюють терористичну діяльність.

Законопроект також передбачає, що іноземна держава не користується судовим імунітетом щодо будь-якого питання або справи, якщо така держава прямо висловила згоду на здійснення судами України юрисдикції щодо такого питання або справи.

Крім того, пропонується доповнити Господарський процесуальний кодекс новими статтями, якими визначаються порядок вирішення питання про визначення майна іноземної держави, щодо якого можуть бути застосовані заходи примусового виконання рішень, та особливості провадження у справах щодо іноземної держави, а також викладаються у новій редакції статті ГПК, якими визначаються процесуальні права та обов’язки іноземних осіб, зокрема іноземних держав та міжнародних організацій, а також підсудність судам справ з іноземним елементом.

Відповідні зміни пропонується внести і до Цивільного процесуального кодексу, зокрема доповнити його новими статтями, якими встановлюється порядок визначення майна іноземної держави, щодо якого можуть бути застосовані заходи примусового виконання рішень, та порядок повідомлення сторін у справах за участю іноземних осіб.

Також проектом Закону пропонується доповнити Закон «Про виконавче провадження» статтею, яка визначатиме особливості виконання рішень, боржником за яким є іноземна держава або відносно майна іноземної держави.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України РНБО

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