Обчислення строків звернення до суду та продовження виплати на проживання ВПО — огляд практики КАС ВС

Упродовж березня 2025 року КАС ВС висловив низку правових позицій.

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Верховний Суд опублікував огляд актуальної судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду за березень 2025 року.

В огляді відображено правові позиції судових палат, колегій суддів КАС ВС, які матимуть значення для формування єдності судової практики при вирішенні публічно-правових спорів, зокрема, про:

обчислення строків звернення до суду при вирішенні спорів щодо стягнення заробітної плати (грошового забезпечення) у зв’язку з набуттям чинності змінами до ст. 233 КЗпП України;

умови продовження виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам з 1 серпня 2023 року;

неможливість касаційного оскарження постанов апеляційного суду, що усувають перешкоди для продовження розгляду справи;

правові наслідки зміни ставки орендної плати без внесення змін до договору оренди;

анулювання реєстрації платника єдиного податку та вимоги до процедури перевірки й оформлення актів;

розпорядника інформації про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвокатів.

Упродовж березня 2025 року КАС ВС висловлював також інші, не менш актуальні правові позиції, з якими можна ознайомитися в огляді судової практики.

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