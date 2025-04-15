Майже 44% суддів, які хочуть перевестися в інші суди, стали суддями менше 5 років тому – ВККС

При цьому 120 суддів, які бажають перевестися в інші суди, стали суддями лише у минулому році.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів 15 квітня оприлюднила інформацію стосовно суддів, які звернулися із заявами для переведення в інші місцеві суди.

За даними Комісії, відповідні документи подали 594 судді.

Цікаво, що 120 суддів, які мають намір змінити суд, були призначені на посади суддів лише у минулому році.

Нагадаємо, що у 2024 році від ВККС рекомендації для призначення на посади суддів місцевих судів отримали 390 кандидатів з «другої групи» учасників добору на посади суддів 2017 року (представники адвокатури, прокуратури, держслужби тощо).

Таким чином, у 2025 році 30,8% суддів з вказаної групи учасників добору 2017 року вже мають бажання змінити суд.

Крім того, ще 139 суддів, які також хочуть змінити суди, були призначені на посади суддів менш ніж п’ять років тому.

У переважній більшості це теж учасники добору на посади суддів 2017 року, але з числа помічників суддів.

Тобто, фактично, мова йде про 259 суддів з числа різних груп учасників добору на посади суддів 2017 року, які наразі бажають змінити місце своєї роботи. Це 43,6% від загальної кількості суддів, які планують змінити суд.

Ще частина суддів, які бажають змінити суди – це 106 суддів, які мають досвід здійснення правосуддя від 5 до 10 років.

Однак найбільш чисельна група суддів – це 229 суддів, які мають досвід здійснення правосуддя понад 10 років.

Зазначимо, що серед діючих суддів, які бажають змінити місце роботи, є чимало суддів, які наразі здійснюють правосуддя в судах, розташованих в районах, наближених до бойових дій – це Донецька, Харківська, Сумська, Чернігівська, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська області.

Також хочуть отримати інші місця роботи судді, які тривалий час знаходяться у відрядженнях в інших судах. Це, зокрема, судді з судів, що знаходяться на окупованій території Луганської, Донецької, Запорізької областей.

Що стосується групи суддів з числа учасників добору 2017 року, які були призначені на посади суддів лише у 2024 році, то «Судово-юридична газета» ще у 2023 році повідомляла, що основна боротьба за вакантні посади суддів між учасниками цієї групи добору тоді розгорнулася не за посади суддів в столиці або у великих обласних центрах, а за невеличкі райсуди на Правобережній Україні або в західних областях країни.

При цьому, як можна було помітити, нерідко траплялося так, що кандидати з Дніпра або Одеси обирали для роботи суди в сільських районах Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської областей тощо.

Однак, схоже, що з часом чимала кількість нещодавно призначених суддів змінила свою позицію і тепер прагне здійснювати правосуддя в інших місцях.

Зазначимо, що за можливість перевестися в інший суд, діючі судді будуть змагатися з кандидатами на посади суддів з числа учасників добору 2024 року, тобто судді також будуть складати іспити, проходити оцінювання когнітивних здібностей тощо.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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