Почти 44% судей, желающих перевестись в другие суды, стали судьями менее 5 лет назад – ВККС

При этом 120 судей, желающих перевестись в другие суды, стали судьями только в прошлом году.

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Высшая квалификационная комиссия судей 15 апреля обнародовала информацию о судьях, которые обратились с заявлениями для перевода в другие местные суды.

По данным Комиссии, соответствующие документы подали 594 судьи.

Интересно, что 120 судей, которые намерены сменить суд, были назначены на должности судей только в прошлом году.

Напомним, что в 2024 году от ВККС рекомендации для назначения на должности судей местных судов получили 390 кандидатов из «второй группы» участников отбора на должности судей 2017 года (представители адвокатуры, прокуратуры, госслужбы и т. п.).

Таким образом, в 2025 году 30,8% судей из указанной группы участников отбора 2017 года уже хотят изменить суд.

Кроме того, еще 139 судей, которые также хотят сменить суды, были назначены на должности судей менее пяти лет назад.

В подавляющем большинстве это тоже участники отбора на должности судей 2017 года, но из числа помощников судей.

То есть, фактически, речь идет о 259 судьях из числа различных групп участников отбора на должности судей 2017 года, которые сейчас желают сменить место своей работы. Это 43,6% от общего числа судей, вообще планирующих сменить суд.

Еще часть судей, желающих сменить суды – это 106 судей, имеющих опыт осуществления правосудия от 5 до 10 лет.

Однако наиболее многочисленная группа судей – это 229 судей, имеющих опыт осуществления правосудия более 10 лет.

Отметим, что среди действующих судей, желающих сменить место работы, есть немало судей, которые осуществляют правосудие в судах, расположенных в районах, приближенных к боевым действиям. Это Донецкая, Харьковская, Сумская, Черниговская, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская области.

Также хотят получить иные места для работы судьи, которые длительное время находятся в командировках в других судах. Это, в частности, судьи из судов, которые находятся на оккупированной территории Луганской, Донецкой, Запорожской областей.

Что касается группы судей из числа участников отбора 2017 года, которые были назначены на должности судей только в 2024 году, то «Судебно-юридическая газета» еще в 2023 году сообщала, что основная борьба за вакантные должности судей между участниками этой группы отбора развернулась не за должности судей в столице или в крупных областных центрах, а за небольшие райсуды на Правобережной Украине или в западных областях страны.

При этом, как можно было заметить, нередко случалось так, что кандидаты из Днепра или Одессы выбирали для работы суды в сельских районах Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской областей и т. д.

Однако, похоже, что со временем немалое число недавно назначенных судей, изменили свою позицию и теперь стремятся осуществлять правосудие в других местах.

Отметим, что за возможность перевестись в другой суд действующие судьи будут соревноваться с кандидатами на должности судей из числа участников отбора 2024 года, то есть, судьи также будут сдавать экзамены, проходить оценивание когнитивных способностей и т. д.

Автор: Вячеслав Хрипун

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