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Вычисление сроков обращения в суд и продление выплат на проживание ВПЛ — обзор практики КАС ВС

14:48, 15 апреля 2025
В течение марта 2025 года КАС ВС высказал ряд правовых позиций.
Вычисление сроков обращения в суд и продление выплат на проживание ВПЛ — обзор практики КАС ВС
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Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики Кассационного административного суда в составе Верховного Суда за март 2025 года.

В обзоре представлены правовые позиции судебных палат, коллегий судей КАС ВС, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики при рассмотрении публично-правовых споров, в частности по вопросам:

  • вычисления сроков обращения в суд при разрешении споров о взыскании заработной платы (денежного обеспечения) в связи со вступлением в силу изменений в ст. 233 КЗоТ Украины;
  • условий продления выплаты помощи на проживание внутренне перемещённым лицам с 1 августа 2023 года;
  • невозможности кассационного обжалования постановлений апелляционного суда, устраняющих препятствия для продолжения рассмотрения дела;
  • правовых последствий изменения ставки арендной платы без внесения изменений в договор аренды;
  • аннулирования регистрации плательщика единого налога и требований к процедуре проверки и оформления актов;
  • распорядителя информации о привлечении адвокатов к дисциплинарной ответственности.

В течение марта 2025 года КАС ВС также высказывал и другие, не менее актуальные правовые позиции, с которыми можно ознакомиться в обзоре судебной практики.

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