СНБО поручат вести перечень государств-спонсоров терроризма – Рада одобрила законопроект об ограничении юрисдикционного иммунитета иностранных государств

Верховная Рада приняла за основу законопроект о границах юрисдикционного иммунитета иностранных государств, которым предлагается расширить полномочия СНБО – он сможет включать и исключать государства из перечня спонсоров терроризма.

Фото: rada.gov.ua

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Верховная Рада приняла в первом чтении доработанный законопроект о юрисдикционных иммунитетах иностранных государств и их имущества 7520-д. Его 7 марта зарегистрировала группа депутатов-членов Комитета по вопросам правовой политики во главе с Денисом Масловым.

В частности, законопроектом предлагается внести изменения в закон о Совете национальной безопасности и обороны и предоставить СНБО полномочия принимать решения о включении и исключении иностранного государства из Перечня государств-спонсоров терроризма.

Согласно проекту, решение о включении государства в Перечень государств-спонсоров терроризма или исключении из такого Перечня принимается СНБО по предложению Кабмина, МИД или СБУ и вводится в действие Указом Президента.

В отношении государств, включенных в Перечень государств-спонсоров терроризма, и их юридических и физических лиц применяются следующие меры:

запрет международных передач товаров военного назначения и двойного использования, подпадающих под действие государственного экспортного контроля;

установление субъектами первичного финансового мониторинга высокого риска деловых отношений (финансовой операции без установления деловых отношений) в отношении клиентов из государств, включенных в Перечень государств-спонсоров терроризма;

запрет предоставления Украиной займов и экономической помощи государствам, включенным в Перечень государств-спонсоров терроризма, а также получения Украиной от таких государств, их банков и финансовых организаций займов;

ограничение передачи технологий, прав интеллектуальной собственности, ноу-хау, прав на промышленные образцы.

Государства, включенные в Перечень, не пользуются суверенными иммунитетами в отношении исков о возмещении морального и имущественного вреда, причиненного террористическим актом или террористической деятельностью в соответствии с Законом «О юрисдикционных иммунитетах иностранных государств и их имущества».

Законопроект предусматривает, что иностранное государство, которое в любое время было признано государством-спонсором терроризма в соответствии с законодательством Украины, не пользуется судебным иммунитетом, и суд может рассматривать дела в отношении такого государства по спорам о возмещении вреда жизни и здоровью, морального или имущественного вреда, причиненного террористическим актом или террористической деятельностью, в том числе через прямое или косвенное финансирование лиц, совершивших такой акт, если:

такой акт имел место полностью или частично, или его последствия имели место полностью или частично на территории Украины; и

физические или юридические лица или другие образования без статуса юридического лица, которые понесли вред в результате такого акта, на момент его совершения являются гражданами Украины или имеют место жительства в Украине, или зарегистрированы либо иным образом созданы в соответствии с законодательством Украины.

В отношении споров, указанных выше, иностранное государство и его имущество не пользуются иммунитетом от применения мер, а именно от ареста имущества иностранного государства и применения других мер обеспечения иска против иностранного государства или его имущества, а также принудительного исполнения решения.

В Законе «О борьбе с терроризмом» будет установлено, что государство-спонсор терроризма – иностранное государство, которое прямо или косвенно предоставило или предоставляет материальную и иную помощь совершению террористического акта и/или осуществлению террористической деятельности, в том числе через прямое или косвенное финансирование лиц, совершивших такой акт и/или осуществляющих террористическую деятельность.

Законопроект также предусматривает, что иностранное государство не пользуется судебным иммунитетом в отношении любого вопроса или дела, если такое государство прямо выразило согласие на осуществление судами Украины юрисдикции по такому вопросу или делу.

Кроме того, предлагается дополнить Хозяйственный процессуальный кодекс новыми статьями, которыми определяются порядок решения вопроса о выявлении имущества иностранного государства, в отношении которого могут быть применены меры принудительного исполнения решений, и особенности производства по делам в отношении иностранного государства, а также изложить в новой редакции статьи ХПК, которыми определяются процессуальные права и обязанности иностранных лиц, в том числе иностранных государств и международных организаций, а также подсудность судам дел с иностранным элементом.

Соответствующие изменения предлагается внести и в Гражданский процессуальный кодекс, в частности дополнить его новыми статьями, которыми устанавливается порядок определения имущества иностранного государства, в отношении которого могут быть применены меры принудительного исполнения решений, и порядок уведомления сторон по делам с участием иностранных лиц.

Также проектом Закона предлагается дополнить Закон «Об исполнительном производстве» статьей, которая будет определять особенности исполнения решений, должником по которым является иностранное государство или в отношении имущества иностранного государства.

Автор: Наталя Мамченко

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