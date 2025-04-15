Практика судов
  1. В Украине

Суд наказал мать несовершеннолетней за ругань и российские треки в TikTok

19:03, 15 апреля 2025
Мать оштрафовали из-за действий дочери в соцсети.
Суд наказал мать несовершеннолетней за ругань и российские треки в TikTok
Фото: AFP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Стрыйский горрайонный суд Львовской области по делу № 456/1619/25 признал мать несовершеннолетней виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Причиной стало то, что ее дочь публиковала в TikTok видео с российским контентом и нецензурной лексикой.

Суд постановил взыскать с женщины 850 гривен штрафа и 605 гривен судебного сбора. Соответствующее постановление обнародовано в реестре судебных решений в апреле 2025 года.

Отмечается, что инцидент произошел в начале марта. В своих видео девушка использовала аудио российского происхождения и употребляла ненормативную лексику. В постановлении указано, что подобные действия «подрывают национально-патриотический дух граждан и участников образовательного процесса» и свидетельствуют о неуважении к государственному языку.

На мать подростка, Ирину Наумову, полиция составила административный протокол по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей). На заседание суда женщина не явилась и причину отсутствия не объяснила.

Постановление можно обжаловать в установленном порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Львов штраф / штрафы TikTok

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада одобрила законопроект о введении базы данных о внутренне перемещенных лицах

Парламент принял за основу законопроект о создании Базы данных о внутренне перемещенных лицах, которая предназначена для учета и верификации.

Дистанционная оплата штрафов ТЦК со скидками через Резерв+ заработает только летом – Минобороны

Закон подписан, но оплатить штраф за нарушение воинского учета с 50% скидкой в Резерв+ можно будет не раньше лета.

Почти 44% судей, желающих перевестись в другие суды, стали судьями менее 5 лет назад – ВККС

При этом 120 судей, желающих перевестись в другие суды, стали судьями только в прошлом году.

СНБО поручат вести перечень государств-спонсоров терроризма – Рада одобрила законопроект об ограничении юрисдикционного иммунитета иностранных государств

Верховная Рада приняла за основу законопроект о границах юрисдикционного иммунитета иностранных государств, которым предлагается расширить полномочия СНБО – он сможет включать и исключать государства из перечня спонсоров терроризма.

Батальоны «Шквал» под шквалом судебных приговоров – как и за что судят военнослужащих из числа бывших осужденных

К бывшим осужденным возникают претензии из-за СОЧ, неповиновения и рецидива преступлений, а сами военнослужащие подразделений «Шквал» рассказывают о безразличии командования к их проблемам.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео