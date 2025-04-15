Суд наказал мать несовершеннолетней за ругань и российские треки в TikTok

Мать оштрафовали из-за действий дочери в соцсети.

Фото: AFP

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Стрыйский горрайонный суд Львовской области по делу № 456/1619/25 признал мать несовершеннолетней виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Причиной стало то, что ее дочь публиковала в TikTok видео с российским контентом и нецензурной лексикой.

Суд постановил взыскать с женщины 850 гривен штрафа и 605 гривен судебного сбора. Соответствующее постановление обнародовано в реестре судебных решений в апреле 2025 года.

Отмечается, что инцидент произошел в начале марта. В своих видео девушка использовала аудио российского происхождения и употребляла ненормативную лексику. В постановлении указано, что подобные действия «подрывают национально-патриотический дух граждан и участников образовательного процесса» и свидетельствуют о неуважении к государственному языку.

На мать подростка, Ирину Наумову, полиция составила административный протокол по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей). На заседание суда женщина не явилась и причину отсутствия не объяснила.

Постановление можно обжаловать в установленном порядке.

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