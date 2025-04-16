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В Житомирской области лишили свободы водителя, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил женщину

10:48, 16 апреля 2025
Обвиняемый признал свою вину, объяснив, что не заметил женщину на дороге из-за ослепления солнцем и выпил литр пива перед поездкой.
В Житомирской области лишили свободы водителя, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил женщину
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Бердичевский горрайонный суд вынес приговор водителю, признанному виновным в нарушении правил дорожного движения лицом в состоянии алкогольного опьянения, что привело к смерти потерпевшей, и назначил наказание — 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на тот же срок. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Также суд частично удовлетворил гражданские иски двух потерпевших в деле, которым обвиняемый должен выплатить в общей сложности более 300 тыс. грн морального и более 10 тыс. грн материального ущерба, а также по 20 тыс. грн расходов на правовую помощь.

Во время судебного разбирательства суд установил, что 20 июня 2024 года водитель «Chevrolet Aveo» в Бердичеве нарушил правила безопасности дорожного движения, не отреагировал на изменение дорожной обстановки и совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате полученных травм потерпевшая скончалась.

Предоставленными суду доказательствами установлено, что на момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения: в его крови было обнаружено почти 1 промилле алкоголя.

Обвиняемый полностью признал свою вину и объяснил, что не заметил женщину на дороге, так как его ослепило солнце. Перед тем как сесть за руль, он выпил литр пива. О содеянном он сожалеет и попросил прощения у потерпевших.

Они же просили суд наказать обвиняемого как можно строже. Суд учел их позицию, назначая меру наказания, а также степень тяжести совершенного преступления, личность обвиняемого, который ранее не был судим, имеет на иждивении малолетнего ребенка и занимается волонтерской деятельностью.

Также суд учел тот факт, что потерпевшая тоже нарушила ПДД: переходила дорогу с четырьмя полосами движения вне пешеходного перехода, не удостоверившись в отсутствии опасности.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован (дело № 274/5971/24).

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