В Нацгвардии создали два новых корпуса — их возглавили командиры «Азова» и «Хартии»

Речь идет о командире 12-й бригады специального назначения «Азов» полковнике Денисе Прокопенко (Редис) и командире 13-й бригады оперативного назначения НГУ «Хартия» полковнике Игоре Оболенском (Корнет).

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Командиры «Азова» и «Хартии» возглавили два новосозданных корпуса Национальной гвардии Украины. Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Александр Пивненко, пишет Интерфакс-Украина.

Речь идет о командире 12-й бригады специального назначения «Азов» полковнике Денисе Прокопенко (Редис) и командире 13-й бригады оперативного назначения НГУ «Хартия» полковнике Игоре Оболенском (Корнет).

«Национальная гвардия создала два корпуса, это часть общей реформы, в рамках которой Вооруженные Силы Украины переходят от временных органов управления войсками — оперативно-тактических объединений и тактических групп — к корпусной системе», — отметил Александр Пивненко.

По его словам, для более эффективного выполнения задач необходимо, чтобы командир корпуса был непосредственным руководителем для своих подразделений, знал командиров бригад, а они его. Знал и понимал состояние дел и специфику своих подразделений, наличных сил и средств.

«То есть, чтобы командир корпуса за счет своих подразделений, которые находятся в его подчинении, действовал на передовой «единым фронтом». Неразделимым. Это часто было одной из проблем и основных вызовов в вопросах наладки взаимодействия. Потому что когда одна бригада в одном месте, а другая — в другом, очень сложно осуществлять управление», — отметил командующий Национальной гвардией.

«Наши бригады имеют значительный опыт, командиры опытные и пользуются авторитетом не только в Нацгвардии, но и в Вооруженных Силах», — подчеркнул он.

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