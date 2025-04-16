«Работа» в лесу – киевлянка едва выжила после нападения ухажера

В Киеве мужчина ранил женщину ножом из-за отказа в ухаживании – он задержан.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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В столице полицейские задержали 61-летнего мужчину, который напал с ножом на знакомую женщину после того, как она отказалась от его ухаживаний. Об этом сообщила полиция Киева.

Инцидент произошел в лесном массиве недалеко от проспекта Литовского. Именно там прохожий - военный - увидел женщину с многочисленными ножевыми ранениями и вызвал полицию и «скорую». Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали.

Как установили правоохранители, мужчина предложил 37-летней знакомой помочь с трудоустройством. Он убедил ее, что нужно лично встретиться с работодателем, и пригласил на встречу. По дороге к «работодателю» злоумышленник повел женщину в лес, где начал ухаживать за ней. Когда услышал отказ - разозлился и ударил ее ножом несколько раз в грудь и живот. После нападения скрылся, оставив пострадавшую без помощи.

Женщине удалось самостоятельно добраться до дороги, где ее заметил военный. В тот же день оперативники установили личность нападавшего и задержали его согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Оказалось, что мужчина ранее уже был осужден за тяжкие преступления.

Следователи под процессуальным руководством Оболонской окружной прокуратуры сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УКУ - покушение на умышленное убийство. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Нападающему грозит до 15 лет лишения свободы.

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