Ердоган заявив, що наступний саміт НАТО відбудеться в Анкарі

Саміт лідерів НАТО 2026 року відбудеться в Туреччині у липні.

Фото: tccb.gov.tr

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що саміт лідерів країн-членів Північноатлантичного союзу (НАТО) у 2026 році відбудеться в турецькій столиці Анкарі, пише Hurriyet.

«Саміт лідерів НАТО 2026 року відбудеться в Туреччині у липні. Ми будемо приймати лідерів НАТО в нашій столиці Анкарі та готуватимемо підґрунтя для важливих рішень», - сказав він після засідання уряду 30 червня.

Ердоган також згадав про свою участь у цьогорічному саміті НАТО і підкреслив тверду позицію Туреччини щодо оборонного співробітництва та регіональних питань.

«Ми зафіксували нашу рішучість усунути бар'єри в торгівлі продукцією оборонної промисловості у документах Альянсу», - додав він.

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