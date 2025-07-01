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У Німеччині 16-річний хлопець зізнався у вбивстві українки та її доньки

08:46, 1 липня 2025
Вбивство українок сталося в місті Дорстен.
У Німеччині 16-річний хлопець зізнався у вбивстві українки та її доньки
Фото: dw.com
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У німецькому місті Дорстен 16-річний підліток зізнався правоохоронцям у вбивстві жінки з України та її дитини, тіла яких знайшли 29 червня. Про це йдеться у спільній заяві прокуратури Ессена та поліції Реклінґгаузена.

Зазначається, що українки проживали в Дорстен-Гольстерхаузені. За даними слідства, результати розтину потерпілих підтвердили підозру у насильницькій смерті.

За словами правоохоронці, 16-річний підліток, який проживає в Дорстені, сам здався службам екстреної допомоги на місці вбивства й визнав свою причетність до скоєння цього злочину. Наразі хлопець знаходиться під вартою.

За даними NTV, 29 червня на лісовій стежці в Дорстені виявили тіло 32-річної жінки та її доньки віком один рік та сім місяців. Тіло матері помітив перехожий. Він спершу подумав, що та спить, але згодом побачив в кущах тіло дівчинки.

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вбивство Німеччина

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