Санкції зберігаються щодо Башара Асада, його соратників, порушників прав людини, наркоторговців, людей, причетних до діяльності зі створення хімічної зброї, ІДІЛ або його філій, а також іранських довірених осіб.

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Президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування санкцій проти Сирії, які діяли починаючи з 2004 року. Про це йдеться на офіційному сайті Білого дому.

«Сьогодні (30 червня, - ред) президент Дональд Трамп підписав історичний указ про припинення програми санкцій щодо Сирії з метою підтримки шляху країни до стабільності та миру», - йдеться в публікації.

Також там додається, що санкції зберігаються щодо Башара Асада, його соратників, порушників прав людини, наркоторговців, людей, причетних до діяльності зі створення хімічної зброї, ІДІЛ або його філій, а також іранських довірених осіб.

Цей документ також дозволяє послаблення експортного контролю на певні товари та скасовує обмеження на іноземну допомогу Сирії, а також перегляд статусу тимчасового очільника країни Ахмеда аль-Шараа як «терориста».

Відтак Трамп доручив державному секретарю Марко Рубіо переглянути питання щодо визнання Сирії державою-спонсором тероризму, а також: вивчити можливості послаблення санкцій в ООН для підтримки стабільності в Сирії.

«Президент Трамп прагне підтримати Сирію, яка буде стабільною, єдиною і житиме в мирі з собою та своїми сусідами. Президент Трамп хоче, щоб Сирія досягла успіху, але не за рахунок інтересів США», – додається в указі.

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