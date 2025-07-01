Практика судов
  1. В мире

Без субсидий Илону пришлось бы вернуться в Южную Африку, — Трамп резко отреагировал на критику Маска

09:37, 1 июля 2025
Дональд Трамп предположил, что Илон Маск не смог бы удержаться на плаву без государственной поддержки.
Без субсидий Илону пришлось бы вернуться в Южную Африку, — Трамп резко отреагировал на критику Маска
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп ответил американскому предпринимателю Илону Маску на его критику правительственного законопроекта о расходах и налогах. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.

Американский лидер предположил, что бизнесмен не смог бы удержаться на плаву без господдержки.

«Илон, возможно, получает больше субсидий, чем любой другой человек в истории, и без субсидий Илону, вероятно, пришлось бы свернуть бизнес и вернуться домой в Южную Африку. Никаких запусков ракет, спутников или производства электрокаров — и наша страна сэкономила бы состояние. Возможно, нам стоит поручить DOGE внимательно и тщательно разобраться с этим? Можно сэкономить большие деньги», — написал Трамп.

Ранее Илон Маск на своей странице в соцсети X призвал Конгресс не утверждать президентский законопроект о налогах и расходах.

«Каждый член Конгресса, который шел на выборы с обещаниями сократить государственные расходы, а затем немедленно проголосовал за самое большое увеличение госдолга в истории, должен опустить голову от стыда. Они проиграют праймериз в следующем году — если это будет последнее, что я сделаю на этой Земле», — написал Маск.

Позже предприниматель опубликовал другой пост, в котором отметил, что в случае принятия «безумного законопроекта о расходах» он инициирует создание новой политической силы под названием «America Party».

Ранее сообщалось, что в США мужчина сорвал дебаты в Сенате по законопроекту Трампа Big Beautiful Bill.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп Илон Маск

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Галина Третьякова анонсировала законопроект об отмене «пенсионных привилегий» военным, не участвовавшим в боевых действиях

«Есть несправедливость – военные, которые не задействовались в боевых действиях, тоже имеют привилегии, в отличие от военных, которые являются УБД – это тема следующих законов» – Галина Третьякова.

МВФ требует от Украины быстро принять закон, который предусматривает до 23% налогов с продажи гражданами товаров через онлайн-платформы

МВФ указал, что Украина должна быстро принять законопроект, который предусматривает налогообложение и раскрытие банковской тайны в отношении движения и остатка средств на счетах продавцов, предоставляющих услуги или продающих товары через онлайн-платформы OLX, Prom, Kabanchik и другие.

Назначен новый заместитель председателя Службы судебной охраны

Заместителем председателя Службы судебной охраны Высший совет правосудия назначил Виктора Мороза.

Парадоксы собеседований – как ВККС проводит собеседования с кандидатами в апелляционные суды

Собеседования с кандидатами в апелляционные суды иногда напоминают «рулетку», во время которой кандидаты пытаются понравиться ВККС, а некоторые решения Комиссии понять пока сложно.

Кабмин планирует реформу системы упрощенного налогообложения – Меморандум с МВФ

Украинские власти в Меморандуме с МВФ указали, что планируют провести комплексную реформу системы упрощенного налогообложения с целью ограничения сферы применения и возможностей для злоупотреблений.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Гребенюк
    Наталія Гребенюк
    суддя Східного апеляційного господарського суду