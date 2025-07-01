Без субсидий Илону пришлось бы вернуться в Южную Африку, — Трамп резко отреагировал на критику Маска

Дональд Трамп предположил, что Илон Маск не смог бы удержаться на плаву без государственной поддержки.

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Президент США Дональд Трамп ответил американскому предпринимателю Илону Маску на его критику правительственного законопроекта о расходах и налогах. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.

Американский лидер предположил, что бизнесмен не смог бы удержаться на плаву без господдержки.

«Илон, возможно, получает больше субсидий, чем любой другой человек в истории, и без субсидий Илону, вероятно, пришлось бы свернуть бизнес и вернуться домой в Южную Африку. Никаких запусков ракет, спутников или производства электрокаров — и наша страна сэкономила бы состояние. Возможно, нам стоит поручить DOGE внимательно и тщательно разобраться с этим? Можно сэкономить большие деньги», — написал Трамп.

Ранее Илон Маск на своей странице в соцсети X призвал Конгресс не утверждать президентский законопроект о налогах и расходах.

«Каждый член Конгресса, который шел на выборы с обещаниями сократить государственные расходы, а затем немедленно проголосовал за самое большое увеличение госдолга в истории, должен опустить голову от стыда. Они проиграют праймериз в следующем году — если это будет последнее, что я сделаю на этой Земле», — написал Маск.

Позже предприниматель опубликовал другой пост, в котором отметил, что в случае принятия «безумного законопроекта о расходах» он инициирует создание новой политической силы под названием «America Party».

Ранее сообщалось, что в США мужчина сорвал дебаты в Сенате по законопроекту Трампа Big Beautiful Bill.

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