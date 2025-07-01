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Трамп в шутку пригрозил Маску проверкой DOGE

16:35, 1 июля 2025
«DOGE – это монстр, который может вернуться и съесть Илона», – Трамп потроллил Маска.
Трамп в шутку пригрозил Маску проверкой DOGE
Фото: UAinfo
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Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста о возможной депортации Илона Маска, предположил, что Департамент эффективности государственного управления (DOGE) может «заняться» бизнесменом. Об этом он заявил в шутливой форме, комментируя деятельность Маска.

«Возможно, нам придется натравить на Илона DOGE. Знаешь, что такое DOGE? DOGE - это монстр, который может вернуться и съесть Илона. Разве это не было бы ужасно?» - сказал Трамп, улыбаясь.

Он также затронул тему электромобилей, подчеркнув, что не откажется от планов отменить мандат на электрический транспорт. Трамп отметил, что Маск получает значительные субсидии, но выступает против прекращения этого мандата. «Он получает много субсидий. Но Илон очень расстроен тем, что мандат на электрический транспорт собираются прекратить. И знаете что? Если подумать, кто хочет... Не все хотят электромобили. Я не хочу электромобиль. Я хочу иметь, возможно, бензиновый, возможно, электрический, возможно, гибридный. Возможно, когда-то водородный», - добавил президент.

Ранее сообщалось, что в США мужчина сорвал дебаты в Сенате по законопроекту Трампа Big Beautiful Bill. Президент США Дональд Трамп ответил американскому предпринимателю Илону Маску на его критику правительственного законопроекта о расходах и налогах. Американский лидер предположил, что бизнесмен не смог бы удержаться на плаву без господдержки.

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США Дональд Трамп Илон Маск

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