Афера на асфальте в трех районах Киева – в суд направили дело о махинациях в Киевавтодоре

В Киеве будут судить группу за хищение 5,8 млн грн на ремонте дорог в трех районах.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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Прокуратура направила в суд обвинительный акт против пяти участников организованной преступной группы (ОПГ), которая разворовала почти 5,8 млн грн бюджетных средств при ремонте дорог в Печерском, Подольском и Шевченковском районах столицы. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

В состав группы входили генеральный директор коммунальной корпорации «Киевавтодор», директор и инженер компании-подрядчика, а также руководитель и менеджер другого частного предприятия, занимавшегося ремонтом дорог. По данным досудебного расследования, с января 2022 года по апрель 2024 года участники ОПГ завышали стоимость асфальтобетонных смесей и работ по укладке асфальта, что привело к убыткам для городского бюджета на сумму почти 5,8 млн грн.

Для возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых наложен арест. Им инкриминируют нарушения по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно, в особо крупных размерах в составе организованной группы). Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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