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Комплексная трансформация МВД без дублирования функций: Клименко анонсировал шесть направлений реформы

16:43, 1 июля 2025
План мероприятий по реформированию правоохранительных органов включает шесть стратегических направлений.
Комплексная трансформация МВД без дублирования функций: Клименко анонсировал шесть направлений реформы
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1 июля в Киеве состоялась конференция «Комплексная реформа правоохранительной системы как ключевой элемент евроинтеграции Украины». Мероприятие было организовано Министерством внутренних дел Украины, Консультативной миссией ЕС (КМЕС) и Офисом вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Во время конференции Министр внутренних дел Игорь Клименко подчеркнул, что комплексная реформа правоохранительной системы является частью переговорного процесса по вступлению Украины в Европейский Союз.

Клименко отметил, что без реформирования правоохранительных органов, повышения прозрачности, подотчетности и уровня общественного доверия невозможно построить современное государство европейского образца. Комплексный стратегический план реформирования органов правопорядка стал основой глубокой трансформации. В его центре — создание логичной архитектуры системы, в которой каждый орган будет иметь четко определенные полномочия.

План мероприятий включает шесть стратегических направлений, среди которых:

  • Институциональная и правовая унификация — создание прозрачной, логичной и эффективной архитектуры правоохранительной системы путем устранения дублирования функций и формирования единого правового пространства.
  • Проактивная модель противодействия преступности — основной акцент на предотвращении преступлений.
  • Цифровая трансформация и технологическое обновление — модернизация процессов, внедрение криминального анализа и риск-ориентированного подхода.
  • Евроинтеграция и международное сотрудничество — гармонизация национального законодательства с правом Европейского Союза, расширение партнерства и усиление взаимосовместимости.
  • Защита прав человека, доверие и прозрачность — утверждение человекоцентричного подхода, гарантия прав потерпевших и свидетелей, развитие правосудия, дружественного к ребенку, повышение подотчетности и добропорядочности.
  • Поддержка ветеранов войны, возвращающихся к службе — создание условий для их трудоустройства.

Министр также проинформировал о ключевых проектах в сфере безопасности, которые уже внедряются: запуск системы «112», обновление системы оповещения, работа Координационного центра управления границами и пункта по борьбе с незаконным оборотом оружия.

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МВД реформа

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