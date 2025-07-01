Комплексная трансформация МВД без дублирования функций: Клименко анонсировал шесть направлений реформы

1 июля в Киеве состоялась конференция «Комплексная реформа правоохранительной системы как ключевой элемент евроинтеграции Украины». Мероприятие было организовано Министерством внутренних дел Украины, Консультативной миссией ЕС (КМЕС) и Офисом вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Во время конференции Министр внутренних дел Игорь Клименко подчеркнул, что комплексная реформа правоохранительной системы является частью переговорного процесса по вступлению Украины в Европейский Союз.
Клименко отметил, что без реформирования правоохранительных органов, повышения прозрачности, подотчетности и уровня общественного доверия невозможно построить современное государство европейского образца. Комплексный стратегический план реформирования органов правопорядка стал основой глубокой трансформации. В его центре — создание логичной архитектуры системы, в которой каждый орган будет иметь четко определенные полномочия.
План мероприятий включает шесть стратегических направлений, среди которых:
Министр также проинформировал о ключевых проектах в сфере безопасности, которые уже внедряются: запуск системы «112», обновление системы оповещения, работа Координационного центра управления границами и пункта по борьбе с незаконным оборотом оружия.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.