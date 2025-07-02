В каких случаях военные ВСУ могут занимать жильё гражданских — объяснение юристов

В период военного положения жилье гражданских может быть использовано для размещения военных — юристы объяснили, когда это возможно.

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Во время действия военного положения военное командование совместно с местными органами власти могут устанавливать военно-квартирную повинность. Об этом сообщили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

По словам юристов, это означает, что жилье может быть использовано для размещения:

военнослужащих, правоохранителей, эвакуированных

воинских частей, подразделений и учреждений.

Воинские части размещаются в населенных пунктах по приказу Министерства обороны Украины в пригодных для жилья зданиях на условиях, определенных законодательством Украины.

Если военные находятся в районах, где идут боевые действия, для них может арендоваться жилье. Это происходит следующим образом:

собственник жилья и командир воинской части заключают договор аренды

воинская часть оплачивает коммунальные услуги за счет сметы Минобороны.

Если в ваше жилье вселились военнослужащие, юристы рекомендуют обратиться в воинскую часть с предложением заключить договор аренды.

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