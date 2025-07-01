Украина синхронизировала санкции с ЕС – Зеленский утвердил ограничения против 403 человек и 188 компаний

Зеленский ввел в действие решение СНБО против России, Беларуси и Ирана.

Фото: ОП

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие три решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по применению санкций, синхронизированных с 9-м, 10-м, 11-м, 12-м, 13-м и 14-м санкционными пакетами Европейского Союза. Об этом сообщили на сайте Офиса Президента.

Этот шаг стал частью реализации решения СНБО от 27 июня 2025 года, направленного на согласование санкционной политики Украины с ЕС и странами «Группы семи» против России и связанных с ней субъектов. В целом санкции применены к 403 физическим лицам и 188 юридическим лицам.

Кроме синхронизации с пакетами ЕС, Украина также согласовала санкции против лиц, причастных к нарушению прав человека в Беларуси, а также против тех, кто в 2011 и 2020-2025 годах поддерживал нарушения прав человека в Иране или оказывал военную поддержку России в войне против Украины.

Украина продолжает подготовку новых санкционных пакетов для полной гармонизации своей политики с международными партнерами и призывает мировое сообщество поддерживать украинские санкции в своих национальных решениях.

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