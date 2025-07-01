Как львовские водители креативлять, чтобы избежать штрафов за неправильную парковку

Львовские водители подставляют липовые штрафы под стекло авто.

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Управление безопасности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета рассказало о попытках водителей избежать штрафов за нарушение правил парковки с помощью хитростей, которые, однако, не срабатывают.

Недавно камеры Центра безопасности города зафиксировали, как водитель внедорожника Ford припарковался в центре Львова на месте для людей с инвалидностью. Его нарушение было обнаружено, автомобиль эвакуировали на штрафплощадку, а водитель получил штраф. Подобные случаи не являются единичными. Некоторые водители, пытаясь избежать ответственности, оставляют на лобовом стекле старые сообщения о штрафах, документы с других автомобилей или копии штрафов, полученных знакомыми, надеясь, что инспекторы будут считать нарушение уже зафиксированным.

Управление объяснило, что такие «лайфхаки» бесполезны. Сообщение, оставленное инспектором, является лишь копией постановления и не освобождает от ответственности за новое нарушение. Инспекторы работают с электронной системой, которая фиксирует каждое нарушение с точными координатами, типом нарушения и данными автомобиля. Подмена документов не помогает избежать штрафа.

В качестве примера, на выходных на улице П. Могилы возле Шевченковского гая водитель Volkswagen нарушил пункт 15.9 (й) Правил дорожного движения, припарковавшись ближе чем за 10 метров до выезда с прилегающей территории. Чтобы избежать штрафа, он разместил под лобовым стеклом сообщение о штрафе с другого автомобиля (Jeep Compass), оштрафованного неподалеку за другое нарушение. Инспектор обнаружил подмену, выписал водителю штраф, а «одолженное» сообщение вернул на место.

Управление подчеркнуло, что такие действия не только не помогают, но и вредят другим водителям, чьи сообщения используются. Минимальный штраф за подобные нарушения составляет 340 грн, но 50% суммы (170 грн) можно оплатить, если сделать это вовремя.

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