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Комитет по соцполитике рекомендует Раде принять в целом законопроекты по пенсиям, ветеранам и трудовым отношениям

17:39, 1 июля 2025
В Комитете поддержали изменения в «военное» трудовое законодательство.
Комитет по соцполитике рекомендует Раде принять в целом законопроекты по пенсиям, ветеранам и трудовым отношениям
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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов провел очередное заседание в формате видеоконференции, на котором рассмотрел ряд законопроектов, направленных на усовершенствование трудового законодательства, пенсионного обеспечения и социальной защиты.

Рассматривая проект Закона Украины о внесении изменений в статью 6 и статью 15 Закона Украины «О гуманитарной помощи» (регистр. № 12010), подготовленный к рассмотрению во втором чтении и одобренный на заседании Комитета 24 июня 2025 года (протокол № 213), Комитет устранил выявленные редакционные уточнения.

Кроме того, народные депутаты Украины - члены Комитета рассмотрели подготовленный ко второму чтению проект Закона Украины о внесении изменений в Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения работников прокуратуры (регистр. № 12278) и приняли решение рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения принять его во втором чтении и в целом с необходимой технико-юридической проработкой. Законопроект предусматривает установление новых условий пенсионного обеспечения за выслугу лет, по инвалидности работников прокуратуры, в частности, предлагается с 1 января 2026 года:

1) предоставление права на пенсию за выслугу лет прокурорам при наличии выслуги лет не менее 25 лет, в том числе стажа работы на должностях прокуроров не менее 15 лет, после достижения возраста 65 лет лицами, родившимися после 1 января 1986 года;

2) назначение и выплата пенсий за выслугу лет прокурорам только после увольнения лица из органов прокуратуры;

3) назначение пенсий по инвалидности прокурорам на условиях и в порядке, определенных Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;

4) ежегодное с 1 марта проведение перерасчета пенсий на общих основаниях с применением коэффициента увеличения, который определяется в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Вместе с тем члены Комитета рассмотрели подготовленный ко второму чтению проект Закона о ветеранском предпринимательстве (регистр. № 10258) и приняли решение рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения принять его во втором чтении и в целом с необходимой технико-юридической проработкой. Законопроектом предусмотрено определение ветеранского предпринимательства как самостоятельной, инициативной, систематической, на собственный риск хозяйственной деятельности, осуществляемой субъектами ветеранского предпринимательства с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли.

Кроме указанного, Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины включить в повестку дня и по результатам рассмотрения принять за основу и в целом проект Закона Украины о внесении изменения в статью 11 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» (регистр. № 13388), который направлен на усовершенствование положений Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» в части процедуры приостановления отдельных положений коллективного договора.

Напоследок, члены Комитета проголосовали за внесение изменений в план работы Комитета на период тринадцатой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.

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Верховная Рада Украины законопроект ветераны пенсия трудовые отношения

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