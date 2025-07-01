Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Азербайджана Алиевым

Зеленский и Алиев договорились активизировать экономическое и гуманитарное партнерство.

Фото: Telegram / Zelenskiy

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которого поблагодарил за поддержку Украины, ее народа и территориальной целостности. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский выразил солидарность с Азербайджаном в связи с давлением России на граждан этой страны и угрозами в адрес Азербайджанской Республики. Он также передал соболезнования в связи с убийством на территории РФ братьев Сафаровых, подчеркнув необходимость тщательного расследования и обеспечения справедливости.

«У нас с Президентом Алиевым одинаковое видение: жизнь и достоинство каждого человека должны быть защищены», - отметил Зеленский.

Лидеры обсудили двусторонние отношения, в частности сотрудничество в энергетической и гуманитарной сферах. Они договорились провести заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а чиновники обеих стран активизируют работу для углубления партнерства.

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