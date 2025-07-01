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Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

14:35, 1 липня 2025
Президент України дав старт процесу ратифікації Угоди з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.
Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що підписав документи, необхідні для ратифікації Угоди між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

За словами глави держави, після ратифікації має розпочатися реальний процес створення трибуналу. Президент також доручив якнайшвидше підготувати й подати до Верховної Ради відповідні законодавчі зміни, необхідні для повної реалізації угоди.

«Прошу народних депутатів розглянути це питання невідкладно», — наголосив Зеленський.

Крім того, очікується, що МЗС України та Офіс Президента найближчим часом представлять графік співпраці з міжнародними партнерами щодо імплементації угоди й запуску роботи трибуналу.

Президент підкреслив, що вже цього року Росія має відчути, що відповідальність за злочин агресії є неминучою і що реально розпочався міжнародний юридичний процес для її притягнення до відповідальності:

«Агресія є злочином, і дійсно невідворотне покарання Росії за цей злочин є глобальним інтересом всіх у світі, хто хоче для своїх людей мирного життя».

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Україна війна Володимир Зеленський

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