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Фінську компанію запідозрили у постачанні неякісних бронежилетів для України

17:59, 1 липня 2025
У Фінляндії розслідують шахрайство на €5,7 млн для України.
Фінську компанію запідозрили у постачанні неякісних бронежилетів для України
Фото: Yle
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Центральна кримінальна поліція Фінляндії розслідує діяльність місцевої компанії, яку підозрюють у шахрайстві, розкраданні та відмиванні грошей у зв’язку з постачанням неякісних бронежилетів до України. Про це 1 липня 2025 року повідомило фінське видання Yle.

Компанія уклала контракт із Міністерством оборони України на суму 5,7 млн євро для постачання 10 тисяч бронежилетів. Улітку 2022 року було доставлено партію з 5 тисяч одиниць, однак попереднє розслідування показало, що якість цих виробів не відповідала умовам контракту.

Україна звернулася до Фінляндії з проханням про правову допомогу наприкінці 2023 року. Керівника компанії підозрюють у скоєнні злочинів, а двоє осіб перебували під вартою під час попереднього слідства. Ще одному фігуранту підозри не пред’явлено.

Справу планують передати до прокуратури влітку 2025 року для подальшого розгляду.

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Фінляндія

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