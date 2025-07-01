Финскую компанию заподозрили в поставке некачественных бронежилетов для Украины

В Финляндии расследуют мошенничество на €5,7 млн для Украины.

Фото: Yle

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Центральная уголовная полиция Финляндии расследует деятельность местной компании, которую подозревают в мошенничестве, хищении и отмывании денег в связи с поставкой некачественных бронежилетов в Украину. Об этом сообщило финское издание Yle.

Компания заключила контракт с Министерством обороны Украины на сумму 5,7 млн евро для поставки 10 тысяч бронежилетов. Летом 2022 года была доставлена партия из 5 тысяч единиц, однако предварительное расследование показало, что качество этих изделий не соответствовало условиям контракта.

Украина обратилась в Финляндию с просьбой о правовой помощи в конце 2023 года. Руководителя компании подозревают в совершении преступлений, а два человека находились под стражей во время предварительного следствия. Еще одному фигуранту подозрения не предъявлены.

Дело планируют передать в прокуратуру летом 2025 года для дальнейшего рассмотрения.

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