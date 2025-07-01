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В «Дії» появится функция жалоб на госслужащих — Фёдоров анонсировал новую услугу

14:20, 1 июля 2025
В приложении будут принимать обращения, определять ответственное министерство и автоматически передавать жалобу соответствующему руководителю.
В «Дії» появится функция жалоб на госслужащих — Фёдоров анонсировал новую услугу
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В ближайшее время в приложении «Дія» украинцы смогут пожаловаться на недобросовестных государственных служащих. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, новая функция позволит оставлять жалобы как в текстовом, так и в голосовом формате. Сообщения будут напрямую поступать министру, ответственному за работу конкретного ведомства или учреждения.

О том, что в мобильном приложении скоро появится помощник на основе искусственного интеллекта, который будет принимать жалобы на работу государственных учреждений, Федоров сообщал еще ранее.

«В „Дії“ будет ИИ-помощник, к которому украинцы смогут обращаться, если возникнут проблемы во взаимодействии с государством», — говорил он.

В то же время, как указали в Минцифре, для партнеров, желающих интегрировать сервисы «Дії», уже работает ИИ-чат-бот «Наталка».

С помощником можно будет общаться голосом. Он выслушает жалобу, определит, какое министерство за нее отвечает, и перенаправит обращение по назначению.

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госслужащие Украина жалобы Дия Министерство цифровой трансформации искусственный интеллект Михаил Федоров

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