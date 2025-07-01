Правительство хочет в 2026 году увеличить минимальную пенсию на 203 гривны

Согласно проекту Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, минимальную пенсию по возрасту хотят увеличить на 203 грн — до 2564 грн уже с 2026 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В проекте Бюджетной декларации на 2026–2028 годы предусмотрено повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (минимальной пенсии по возрасту) с 2 361 грн до 2 564 грн.

Кабинет Министров Украины утвердил проект Бюджетной декларации на 2026–2028 годы, в котором, в частности, заложен постепенный рост прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (то есть минимальной пенсии по возрасту).

В 2025 году эта сумма составляет 2 361 грн (в соответствии с законом о Государственном бюджете).

Согласно новому документу, планируется повышение:

• до 2 564 грн в 2026 году

• до 2 715 грн в 2027 году

• до 2 859 грн в 2028 году

Об этом говорится в постановлении КМУ №774 от 27 июня 2025 года, опубликованном на Правительственном портале.

Также документ предусматривает ежегодную индексацию пенсий с 1 марта, а также подготовку к внедрению второго уровня пенсионной реформы.

Кроме того, правительство предлагает увеличить минимальную заработную плату:

• с 1 января 2026 года — до 8 688 грн (в настоящее время — 8 000 грн)

• в 2027 году — до 9 374 грн

• в 2028 году — до 10 059 грн

Напомним, что Пенсионный фонд Украины утвердил обновленный показатель средней заработной платы (дохода) за май 2025 года, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается при расчете пенсии.

Теперь этот показатель составляет 20 355 гривен 40 копеек.

Для сравнения, в январе эта сумма составляла 18 660 грн.

По данным Пенсионного фонда, с начала этого года показатели средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается при расчете пенсии в 2025 году, были следующими:

• январь — 18 660 гривен 32 копейки

• февраль — 18 589 гривен 38 копеек

• март — 19 430 гривен 52 копейки

• апрель — 19 856 гривен 19 копеек

• май — 20 355 гривен 40 копеек

В то же время, в Верховной Раде выступают за пересмотр подходов к начислению и индексации пенсий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.