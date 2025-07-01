Практика судов
  1. В Украине
  2. / Общество

Правительство хочет в 2026 году увеличить минимальную пенсию на 203 гривны

17:29, 1 июля 2025
Согласно проекту Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, минимальную пенсию по возрасту хотят увеличить на 203 грн — до 2564 грн уже с 2026 года.
Правительство хочет в 2026 году увеличить минимальную пенсию на 203 гривны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В проекте Бюджетной декларации на 2026–2028 годы предусмотрено повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (минимальной пенсии по возрасту) с 2 361 грн до 2 564 грн.

Кабинет Министров Украины утвердил проект Бюджетной декларации на 2026–2028 годы, в котором, в частности, заложен постепенный рост прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (то есть минимальной пенсии по возрасту).

В 2025 году эта сумма составляет 2 361 грн (в соответствии с законом о Государственном бюджете).

Согласно новому документу, планируется повышение:
• до 2 564 грн в 2026 году
• до 2 715 грн в 2027 году
• до 2 859 грн в 2028 году

Об этом говорится в постановлении КМУ №774 от 27 июня 2025 года, опубликованном на Правительственном портале.

Также документ предусматривает ежегодную индексацию пенсий с 1 марта, а также подготовку к внедрению второго уровня пенсионной реформы.

Кроме того, правительство предлагает увеличить минимальную заработную плату:

• с 1 января 2026 года — до 8 688 грн (в настоящее время — 8 000 грн)
• в 2027 году — до 9 374 грн
• в 2028 году — до 10 059 грн

Напомним, что Пенсионный фонд Украины утвердил обновленный показатель средней заработной платы (дохода) за май 2025 года, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается при расчете пенсии.

Теперь этот показатель составляет 20 355 гривен 40 копеек.

Для сравнения, в январе эта сумма составляла 18 660 грн.

По данным Пенсионного фонда, с начала этого года показатели средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается при расчете пенсии в 2025 году, были следующими:

• январь — 18 660 гривен 32 копейки
• февраль — 18 589 гривен 38 копеек
• март — 19 430 гривен 52 копейки
• апрель — 19 856 гривен 19 копеек
• май — 20 355 гривен 40 копеек

В то же время, в Верховной Раде выступают за пересмотр подходов к начислению и индексации пенсий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бюджет правительство Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Галина Третьякова анонсировала законопроект об отмене «пенсионных привилегий» военным, не участвовавшим в боевых действиях

«Есть несправедливость – военные, которые не задействовались в боевых действиях, тоже имеют привилегии, в отличие от военных, которые являются УБД – это тема следующих законов» – Галина Третьякова.

МВФ требует от Украины быстро принять закон, который предусматривает до 23% налогов с продажи гражданами товаров через онлайн-платформы

МВФ указал, что Украина должна быстро принять законопроект, который предусматривает налогообложение и раскрытие банковской тайны в отношении движения и остатка средств на счетах продавцов, предоставляющих услуги или продающих товары через онлайн-платформы OLX, Prom, Kabanchik и другие.

Назначен новый заместитель председателя Службы судебной охраны

Заместителем председателя Службы судебной охраны Высший совет правосудия назначил Виктора Мороза.

Парадоксы собеседований – как ВККС проводит собеседования с кандидатами в апелляционные суды

Собеседования с кандидатами в апелляционные суды иногда напоминают «рулетку», во время которой кандидаты пытаются понравиться ВККС, а некоторые решения Комиссии понять пока сложно.

Кабмин планирует реформу системы упрощенного налогообложения – Меморандум с МВФ

Украинские власти в Меморандуме с МВФ указали, что планируют провести комплексную реформу системы упрощенного налогообложения с целью ограничения сферы применения и возможностей для злоупотреблений.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Гребенюк
    Наталія Гребенюк
    суддя Східного апеляційного господарського суду