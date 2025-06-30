В Україні середня зарплата для розрахунку пенсій зросла майже на 500 гривень

Пенсійний фонд оприлюднив новий показник середньої зарплати для розрахунку пенсій за травень.

Джерело фото: НБУ

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Пенсійний фонд України затвердив оновлений показник середньої заробітної плати (доходу) за травень 2025 року, з якої сплачено страхові внески та яка враховується при обчисленні пенсії. Тепер цей показник становить 20 355 гривень 40 копійок, повідомляється на сайті відомства.

Для порівняння, у січні ця сума була 18 660 грн.

За даними Пенсійного фонду, з початку цього року показники середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії у 2025 році були наступні:

січень — 18 660 гривень 32 копійки

лютий — 18 589 гривень 38 копійок

березень — 19 430 гривень 52 копійки

квітень — 19 856 гривень 19 копійок

травень — 20 355 гривень 40 копійок

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