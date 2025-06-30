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В Україні середня зарплата для розрахунку пенсій зросла майже на 500 гривень

09:43, 30 червня 2025
Пенсійний фонд оприлюднив новий показник середньої зарплати для розрахунку пенсій за травень.
В Україні середня зарплата для розрахунку пенсій зросла майже на 500 гривень
Джерело фото: НБУ
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Пенсійний фонд України затвердив оновлений показник середньої заробітної плати (доходу) за травень 2025 року, з якої сплачено страхові внески та яка враховується при обчисленні пенсії. Тепер цей показник становить 20 355 гривень 40 копійок, повідомляється на сайті відомства.

Для порівняння, у січні ця сума була 18 660 грн

За даними Пенсійного фонду, з початку цього року показники середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії у 2025 році були наступні:

  • січень — 18 660 гривень 32 копійки
  • лютий — 18 589 гривень 38 копійок
  • березень — 19 430 гривень 52 копійки
  • квітень — 19 856 гривень 19 копійок
  • травень — 20 355 гривень 40 копійок

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