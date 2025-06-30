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Таїланд скасував податок на прибуток з криптовалют

10:37, 30 червня 2025
Уряд країни схвалив податкові пільги для операцій із криптоактивами.
Таїланд скасував податок на прибуток з криптовалют
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Кабінет міністрів Таїланду ухвалив податкові заходи, які звільняють операції із цифровими активами від податку на прибуток строком на п'ять років. Як повідомив заступник міністра фінансів Джулапун Аморнвіват, це рішення спрямоване на підтримку інноваційної економіки та розвиток крипторинку.

Ключовим нововведенням стане звільнення фізичних осіб від податку на прибуток із капітального приросту від операцій із цифровими активами — за умови, що такі операції здійснюються через операторів, які підпорядковуються Комісії з цінних паперів та бірж (SEC). Нові правила діятимуть з 1 січня 2025 року до 31 грудня 2029 року.

Уряд очікує, що ініціатива:

  • сприятиме прозорості на ринку цифрових активів;
  • підтримає розвиток технологій та інновацій;
  • забезпечить стабільне зростання економіки;
  • принесе додаткові податкові надходження — щонайменше 1 млрд батів у середньостроковій перспективі.

За словами представників уряду, ці заходи допоможуть залучити іноземні інвестиції, пожвавити внутрішнє споживання та створити підґрунтя для запровадження інших форм оподаткування, зокрема ПДВ на криптовалютні транзакції.

Таїланд став однією з перших країн, яка сформувала чітку податкову політику у сфері цифрових активів. Крім того, податкова служба країни вже адаптує свою діяльність до стандартів прозорості ОЕСР, аби ефективніше контролювати криптовалютні операції.

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