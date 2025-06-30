Таиланд отменил налог на прибыль с криптовалют

Кабинет министров Таиланда принял налоговые меры, освобождающие сделки с цифровыми активами от налога на доход сроком на пять лет. Как сообщил заместитель министра финансов Джулапун Аморнвиват, это решение направлено на поддержку инновационной экономики и развитие крипторынка.
Ключевым нововведением стало освобождение физических лиц от налога на прибыль с капитального прироста от операций с цифровыми активами — при условии, что такие операции совершаются через операторов, находящихся под контролем Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Новые правила будут действовать с 1 января 2025 года по 31 декабря 2029 года.
Правительство ожидает, что инициатива:
По словам представителей правительства, эти меры помогут привлечь иностранные инвестиции, оживить внутреннее потребление и создать базу для введения других форм налогообложения, в частности НДС на криптовалютные транзакции.
Таиланд стал одной из первых стран, сформировавших четкую налоговую политику в сфере цифровых активов. Кроме того, налоговая служба страны уже адаптирует свою деятельность к стандартам прозрачности ОЭСР, чтобы более эффективно контролировать операции с криптовалютами.
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