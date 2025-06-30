За парковку на местах для лиц с инвалидностью с начала года оштрафовали более 6 тысяч водителей

В столице активно фиксируют нарушения правил парковки на специально отведенных местах для людей с инвалидностью. Как сообщает патрульная полиция, с начала года в Киеве привлекли к ответственности 3 614 водителей, которые оставили авто на таких местах без соответствующих оснований.
В целом по Украине за аналогичное нарушение уже наказали 6 247 водителей.
Полиция напоминает:
Такие места обозначены соответствующими знаками и дорожной разметкой.
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