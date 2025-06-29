Шмыгаль обсудил с премьером Испании Санчесом военную помощь и восстановление Украины

Денис Шмыгаль отметил, что Украина предлагает создание совместных производств беспилотников и других оборонных технологий.

Фото: facebook.com/dshmyhal

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что начал рабочий визит в Испанию со встречи с главой правительства Испании Педро Санчесом.

«Поблагодарил Испанию за всестороннюю поддержку Украины. Общий объем помощи составляет более 2 млрд евро. Особенно важна — военная помощь. Испанские системы противовоздушной обороны помогают защищать украинское небо от российских ракет и дронов», — заявил чиновник.

Также он отметил, что обсудили дальнейшее усиление оборонного сотрудничества. Шмыгаль подчеркнул, что озвучил основные потребности Украины, в частности системы ПВО.

«Украина предлагает создание совместных производств беспилотников и других оборонных технологий. Также работаем над решением по перехвату российских дронов, которые ежедневно массово атакуют украинскую инфраструктуру», — сообщил он.

Кроме того, Шмыгаль добавил, что отдельное внимание было уделено восстановлению Украины. Он подчеркнул, что конфискация замороженных российских активов остается ключевым финансовым ресурсом, который должен работать на восстановление Украины.

«Обсудили также тему нашей европейской интеграции. Ожидаем политического решения о начале переговоров о членстве в ЕС уже в этом году.

В эти дни Испания принимает 4-ю международную конференцию по финансированию развития под эгидой ООН. Ожидаем важные позитивные решения, которые приблизят мир и обеспечат наше успешное будущее. Благодарны Испании за лидерство, солидарность и непоколебимую поддержку Украины», — сказал он.

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