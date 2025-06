Американский адвокат случайно назвал судью «милая» во время слушания — видео стало вирусным

Судебное заседание в американском штате Колорадо приняло неловкий поворот после того, как государственный адвокат случайно обратился к судье «милая» во время слушания. Видео инцидента стало вирусным в социальных сетях.

Инцидент произошел во время устных прений по делу People v. Delgado, где Уильям Козелиски выступал за назначение последовательных сроков наказания по делу о насильственном нападении.

Отвечая на вопрос судьи Элизабет Харрис, Козелиски начал свою фразу словами: «Но, милая…», прежде чем резко прервал себя. Осознав, что он сказал, он сразу извинился.

«О, Боже, простите. Простите. Я… не знаю, что на это сказать. Прошу прощения», — сказал Козелиски, явно растерявшись.

На видеозаписи с заседания видно, как судья Терри Фокс, сидящая рядом с Харрис, пытается сдержать смех.

Несмотря на оплошность, Уильям Козелиски продолжил свое выступление без дальнейших заминок.

Видео за неделю набрало более трех миллионов просмотров.

