Шмигаль обговорив з прем’єром Іспанії Санчесом військову допомогу та відновлення України

Денис Шмигаль зазначив, що Україна пропонує створення спільних виробництв безпілотників та інших оборонних технологій.

Фото: facebook.com/dshmyhal

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що розпочав робочий візит до Іспанії із зустрічі з очільником уряду Іспанії Педро Санчесом.

«Подякував Іспанії за всебічну підтримку України. Загальний обсяг допомоги складає понад 2 млрд євро. Особливо важливо — військова допомога. Іспанські системи протиповітряної оборони допомагають захищати українське небо від російських ракет і дронів», - сказав посадовець.

Також він зазначив, що обговорили подальше посилення оборонної співпраці. Шмигаль підкреслив, що озвучив головні потреби України, зокрема системи ППО.

«Україна пропонує створення спільних виробництв безпілотників та інших оборонних технологій. Також працюємо над рішенням щодо перехоплення російських дронів, які щодня масово атакують українську інфраструктуру», - повідомив він.

Також Шмигаль додав, що окрему увагу було приділено відновленню України. Він наголосив, що конфіскація заморожених російських активів залишається ключовим фінансовим ресурсом, що повинен працювати на відбудову України.

«Порушили також тему нашої європейської інтеграції. Очікуємо на політичне рішення про початок перемовин про членство в ЄС уже цього року.

Цими днями Іспанія приймає 4-ту міжнародну конференцію з фінансування розвитку під егідою ООН. Очікуємо на важливі позитивні рішення, які наближатимуть мир і забезпечать наше успішне майбутнє. Вдячні Іспанії за лідерство, солідарність і непохитну підтримку України», - сказав він.

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