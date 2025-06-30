За паркування на місцях для осіб з інвалідністю з початку року оштрафували понад 6 тисяч водіїв

У столиці активно фіксують порушення правил паркування на спеціально відведених місцях для людей з інвалідністю. Як повідомляє патрульна поліція, з початку року у Києві притягнули до відповідальності 3 614 водіїв, які залишили авто на таких місцях без відповідних підстав.
Загалом по Україні за аналогічне порушення уже покарали 6 247 водіїв.
У поліції нагадують:
Такі місця маркуються відповідними знаками та дорожньою розміткою.
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