В Украине средняя зарплата для расчета пенсий выросла почти на 500 гривен

Пенсионный фонд обнародовал новый показатель средней зарплаты для расчета пенсий за май.

Источник фото: НБУ

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Пенсионный фонд Украины утвердил обновлённый показатель средней заработной платы (дохода) за май 2025 года, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается при исчислении пенсии. Теперь этот показатель составляет 20 355 гривен 40 копеек, сообщается на сайте ведомства.

Для сравнения, в январе эта сумма составляла 18 660 грн.

Согласно данным Пенсионного фонда, с начала этого года показатели средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для расчета пенсий в 2025 году, были следующими:

январь — 18 660 гривен 32 копейки

февраль — 18 589 гривен 38 копеек

март — 19 430 гривен 52 копейки

апрель — 19 856 гривен 19 копеек

май — 20 355 гривен 40 копеек

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