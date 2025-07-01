Минюст объяснил, кого не будут наказывать за преступление под принуждением

Минюст растолковал статью 40 УКУ.

Фото: centraljust.gov.ua

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Министерство юстиции Украины разъяснило положения статьи 40 Уголовного кодекса Украины (УКУ), которая освобождает от уголовной ответственности лиц, действовавших под физическим или психологическим принуждением. Этот вопрос приобретает особую актуальность в условиях войны, когда оккупанты заставляют украинцев к сотрудничеству, угрожая их жизни или безопасности близких.

Согласно статье 40 УКУ, действие, совершенное под влиянием непреодолимого принуждения, когда человек не имел другого выбора, не считается преступлением. В таких случаях уголовную ответственность несет лицо, которое применяло насилие или угрозы.

Минюст подчеркнул, что украинское законодательство четко разграничивает добровольные преступления и действия, совершенные под давлением. В условиях вооруженной агрессии России оккупанты нередко прибегают к пыткам, угрозам или другим формам насилия, заставляя граждан передавать информацию, выполнять приказы или совершать противоправные действия для защиты себя или родных.

Статья 40 УК защищает таких лиц, признавая, что они действовали без возможности выбора. В то же время норма не освобождает от ответственности тех, кто применял принуждение - они подлежат наказанию в соответствии с законом.

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