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Мін’юст пояснив, кого не каратимуть за злочин під примусом

17:47, 1 липня 2025
Мін’юст розтлумачив статтю 40 ККУ.
Мін’юст пояснив, кого не каратимуть за злочин під примусом
Фото: centraljust.gov.ua
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Міністерство юстиції України роз’яснило положення статті 40 Кримінального кодексу України (ККУ), яка звільняє від кримінальної відповідальності осіб, що діяли під фізичним чи психологічним примусом. Це питання набуває особливої актуальності в умовах війни, коли окупанти змушують українців до співпраці, погрожуючи їхньому життю чи безпеці близьких.

Згідно зі статтею 40 ККУ, дія, вчинена під впливом непереборного примусу, коли людина не мала іншого вибору, не вважається злочином. У таких випадках кримінальну відповідальність несе особа, яка застосовувала насильство чи погрози.

Мін’юст наголосив, що українське законодавство чітко розмежовує добровільні злочини та дії, скоєні під тиском. В умовах збройної агресії Росії окупанти нерідко вдаються до тортур, погроз чи інших форм насильства, змушуючи громадян передавати інформацію, виконувати накази або вчиняти протиправні дії для захисту себе чи рідних.

Стаття 40 ККУ захищає таких осіб, визнаючи, що вони діяли без можливості вибору. Водночас норма не звільняє від відповідальності тих, хто застосовував примус – вони підлягають покаранню відповідно до закону.

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кодекс ККУ Міністерство юстиції України

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