У Міністерстві розвитку громад та територій підняли чорно-білий прапор – для чого

Прапор Надії замайорів над будівлею Міністерства.

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На будівлі Міністерства розвитку громад та територій України підняли біло-чорний Прапор Надії — символ боротьби за повернення всіх українців, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Білий колір на прапорі уособлює надію на визволення, нове життя після неволі.

Чорний – це біль і страждання, які супроводжують перебування в полоні.

«Поєднання цих двох кольорів – це постійне нагадування про ціну свободи українських Захисників, Захисниць та незаконно утримуваних цивільних людей», - вказали у Міністерстві розвитку громад та територій.

Прапор майорітиме на міністерстві доти, доки кожен українець не повернеться додому.

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